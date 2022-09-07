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Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
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Вице-премьер Трутнев заявил, что на ВЭФ заключены соглашения на 3,2 трлн рублей

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) были заключены соглашения на общую сумму 3,2 трлн рублей. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам VII Восточного экономического форум, передает ТАСС.

Как рассказал Трутнев, ВЭФ — это шаг вперед по развитию Дальнего Востока.

Он отметил, что это первый форум после пандемии коронавируса, в котором приняли участие более 7 тыс. гостей.

«Подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд рублей — это тоже рекорд», — сказал вице-премьер.

По его словам, во время форума также вырабатывались решения по 90 направлениям, которые теперь докладываются президенту РФ Владимиру Путину.

Полпред президента добавил, что значительная часть этих решений была поддержана.

VII Восточный экономический форум – 2022 проходит 5–8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Как ранее сообщал Трутнев, в Восточном экономическом форуме участвуют гости из 68 стран, в том числе из Европы, США, Японии.

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VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
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