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CoreLogic: жилье в США впервые за четыре года понизилось в цене на 0,3%

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Bright MLS/realtor.com

Жилье в США сократилось в цене на 0,3% в июле 2022 года по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании CoreLogic.

Стоимость домов в Соединенных Штатах Америки снизилась впервые за четыре года — с декабря 2018 года. Наиболее заметно жилье подешевело в городе Сан-Франциско в штате Калифорния. Снижение составило 3,67%.

Вместе с тем аналитики отметили, что в годовом выражении повышение цен на жилье в стране замедляется третий месяц подряд. В июле 2022 года стоимость выросла на 15,8% относительно июля 2021 года.

Эксперты прогнозируют, что к июлю следующего года темпы роста цен на недвижимость в США упадут до 3,8%.

В середине июля сообщалось, что стоимость аренды квартиры в районе Нью-Йорка Манхеттен в среднем подскочила в июне 2022 года на 29% в годовом выражении и составила рекордные $5058 в месяц. По расчетам аналитиков, цены продолжат расти, по крайней мере, до осени. Стоимость повышается из-за высокого спроса на недвижимость в центральном районе Нью-Йорка.

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