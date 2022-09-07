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FT: «ценовой потолок» на нефть из России может привести к «безумию» на рынках

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Jae C. Hong/AP

Введение «потолка» цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и приведет к «безумию» на рынках. Об этом пишет газета The Financial Times, материал которой приводит агентство «Прайм».

«Будет трудно найти хотя бы одного аналитика по нефтяному рынку за пределами правительства США, который считает, что план по ценовому пределу будет работать так, как задумано», — отмечается в статье.

Автор материала называет план G7 огромной авантюрой, которая может иметь негативные последствия. Кроме того, он пишет, что падение объема поставок российской нефти, аналогичное тому, которое было в рамках ОПЕК+, приведет к «безумию» на нефтяных рынках.

2 сентября главы Минфинов G7 подтвердили план ввести ограничения цены нефти из России, призывая другие государства присоединиться к инициативе. Как пояснил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони цель ЕК — введение лимита цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций Евросоюза: 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Ранее глава Минпромторга Чехии Юзеф Сикела заявил, что председательствующая в Евросоюзе страна хочет снять вопрос об ограничении цен на газ из РФ с рассмотрения в Совете ЕС. По его мнению, ограничение цен на топливо из РФ не является решением энергетического кризиса.

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