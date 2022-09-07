Банк России: объем международных резервов страны в августе сократился до $565,7 млрд

Международные резервы России, по состоянию на 1 сентября 2022 года, составили $565,66 млрд, что на 1,95% (или $11,244 млрд) ниже показателя на начало августа. Информацию об этом опубликовала пресс-служба российского Центробанка на своем сайте.

Уточняется, что на 1 сентября 2021 года международные резервы составляли $618,181 млрд. Снижение оказалось на уровне 8,5%.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

В начале сентября сообщалось, что международные резервы России, по состоянию на 26 августа 2022 года, снизились за неделю на 1,3% (или на $7,2 млрд), до $566,8 млрд.

На прошлой неделе первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что Центробанк хранил половину золотовалютных резервов в долларах и евро до их заморозки западными странами, так как их использовали во внутреннем денежном обороте.