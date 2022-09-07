Путин отреагировал на фото Шольца с турбиной для «Северного потока»

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на фотографии канцлера Германии Олафа Шольца на фоне турбины для «Северного потока», призывая предоставить России документы на деталь. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце то концов», — сказал российский президент на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркивая, что «это наше имущество».

По его словам, западные страны «ничего не дают, кроме общих разговоров».

В начале августа канцлер Германии лично осмотрел турбину после ремонта и сделал несколько фотографий на фоне детали. Тогда он сказал, что препятствий для ее подключения нет.

В начале сентября «Газпром» получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода «Северный поток», на турбине выявлен ряд протечек. До устранения замечаний магистраль полностью остановлена. Ранее из Еврокомиссии начали поступать сигналы о возможном введении потолка цен на российский газ, поступающий в Европу. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».