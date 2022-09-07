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Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
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Сбер поддержал увеличение суммы по дальневосточной ипотеке

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Сбере отмечают спрос на получение дальневосточной ипотеки и поддерживают увеличение суммы по ней. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев.

«Сбербанк продолжит принимать заявки по госпрограмме дальневосточной ипотеки, продление которой было предложено до 2030 года сегодня главой государства на ВЭФ», — отметил он.

Царев добавил, что Сбер в том числе поддерживает идею участников рынка увеличить максимально возможную сумму кредита по программе до 9 млн руб.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что программа дальневосточной льготной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 года. По его словам, дальневосточная ипотека будет предоставляться с прежней ставкой, то есть под 2%.

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