Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Скончался режиссер «Эммануэль» Жюст Жакен 11:04
Mash: Никита Михалков вышел из семейного кулинарного проекта «Едим как... 11:03
39-летняя Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике 11:03
Путин указал, как работают ограничения на экспорт продвольствия из России 11:02
В ОНК заявили, что арестованная журналистка Баязитова не жалуется на условия... 11:01
Путин: мир не должен основываться на диктате одной страны, возомнившей себя... 10:59
Подлодки «Уфа» и «Кронштадт» проходят испытания на глубине 100 метров 10:59
Гарик Харламов назвал себя «одиноким волком» на фоне слухов... 10:55
Борющийся с афазией Брюс Уиллис целуется с молодой женой на новом фото 10:52
В Новосибирске 14 автомобилей получили повреждения, попав в яму... 10:52

Мишустин утвердил параметры льготных кредитов для российской промышленности

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки, благодаря которой будут предоставлены кредиты предприятиям на льготных условиях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

«Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет еще ниже – 3% годовых», — отметили в постановлении.

В документе также указали, что максимальный размер кредита будет составлять 500 млн рублей.

По словам Мишустина, новый инструмент будет пользоваться спросом и повышенным интересом у бизнеса.

5 сентября первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал готовности банка оперативно рассматривать заявки от компаний на промышленную ипотеку после утверждения правительством условий новой программы.

До этого Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки в ходе совещания со своими заместителями. По его словам, теперь предприятия смогут брать кредиты на покупку недвижимости для производства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть