Мишустин утвердил параметры льготных кредитов для российской промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки, благодаря которой будут предоставлены кредиты предприятиям на льготных условиях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

«Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет еще ниже – 3% годовых», — отметили в постановлении.

В документе также указали, что максимальный размер кредита будет составлять 500 млн рублей.

По словам Мишустина, новый инструмент будет пользоваться спросом и повышенным интересом у бизнеса.

5 сентября первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал готовности банка оперативно рассматривать заявки от компаний на промышленную ипотеку после утверждения правительством условий новой программы.

До этого Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки в ходе совещания со своими заместителями. По его словам, теперь предприятия смогут брать кредиты на покупку недвижимости для производства.