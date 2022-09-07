Путин заявил, что годовая инфляция в России может остановиться на 12%

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что инфляция в России по итогам года может остановиться на 12%, сообщает ТАСС.

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим — я еще об этом поговорю, но тенденция — в отличие от западных экономик — на снижение. Там — на подъем, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — заявил Путин.

Он также добавил, что существует вероятность выхода на плановые показатели инфляции — 4% — уже в следующем году.

«Посмотрим, во всяком случае, тенденции в этом смысле положительные», — резюмировал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что уровень безработицы в России находится на историческом минимуме.