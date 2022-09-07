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РБК: Ротенберг призвал «отпустить» людей для рывка бизнеса в России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Экономика России способна адаптироваться к возникшему кризису, но для этого требуются наиболее благоприятные условия для бизнеса. Об этом заявил бизнесмен Аркадий Ротенберг в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ротенберг предложил для улучшения экономической ситуации устранить лишние преграды, предоставить бизнесу доступ к кредитным средствам.

«Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее», — сказал предприниматель.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк ожидает падения российской экономики на 4% в 2022 году, в 2023 году — на 1,5%.

При этом министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявлял, что ситуация в экономике складывается лучше ожиданий, РФ удалось избежать дестабилизации финансовой системы в связи с международными санкционными мерами.

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