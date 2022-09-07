Business Insider: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы

Издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания, утверждает, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку компании Twitter из-за предстоящей речи президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю Дня Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что 8 мая Маск в переписке с банкиром из Morgan Stanley, который занимался сделкой, написал, что планирует дождаться речи Путина. Это было необходимо, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне».

«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», — озвучил написанные Маском слова адвокат компании.

Юрист считает, что высказывания предпринимателя доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.

Ранее компания Twitter через суд потребовала от главы SpaceX Илона Маска передать все текстовые сообщения с его смартфона за первую половину 2022 года.