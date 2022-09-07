«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП позволили в 10 раз увеличить число получателей господдержки

За первый год работы механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП число получателей господдержки из сферы малого бизнеса выросло в 10 раз. Более 21 тысячи предпринимателей с его помощью получили кредиты на сумму свыше 180 млрд рублей. Такие цифры озвучил во время выступления на Восточном экономическом форуме генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он назвал эти результаты рекордным показателем за все время работы Корпорации и привел для сравнения цифры 2020 года. Тогда гарантии на 126 млрд рублей получили 1,7 тыс. предприятий.

«Для нас принципиально важно, что на долю микро- и малого бизнеса пришлось 98% кредитов с господдержкой. При этом около 80% из них было выдано на оборотные цели, и около 27% кредитов получили представители обрабатывающей отрасли», — отметил Александр Исаевич.

Он назвал общеизвестным фактом то, что малые компании считаются нежелательными клиентами для банков. При этом подчеркнул, что 90% предприятий развиваются и работают за счет заемных средств.

«Как раз для того, чтобы увеличить шансы малых компаний на банковское финансирование под адекватные, а не потребительские ставки, ровно год назад мы по поручению президента запустили механизм «зонтичных» поручительств», — констатировал гендиректор Корпорации МСП.

Исаевич добавил, что это совершенно новая модель оказания гарантийной поддержки государства через Корпорацию МСП.

«Зонтичные» поручительства работают быстрее за счет того, что выдаются в «одном окне» банка вместе с кредитом и покрывают до 50% рисков. Кроме того, этот инструмент эффективнее других подобных механизмов, уточнил он.

«Наш механизм дает возможность снижать ставки по кредитам. В этом году на 1-1,5%. Каждый четвертый кредит пришелся на бизнес, который без «зонтичных» поручительств никогда бы не получил его. В Дальневосточном федеральном округе бизнес привлек 878 кредитов под «зонтичные» поручительства на общую сумму 8,1 млрд рублей», — сказал Исаевич.

По его словам, в топ-5 регионов вошли Приморский и Хабаровский край, республики Саха (Якутия) и Бурятия, а также Сахалинская область. «Есть куда расти. И мы готовы активно подключаться и помогать», — заключил гендиректор Корпорации МСП.

Напомним, «зонтичные» поручительства были разработаны по поручению президента Владимира Путина и запущены Корпорацией МСП в сентябре 2021 года.

Реализацию механизма в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В Корпорации МСП отмечают, что в настоящее время «зонтичные» поручительства принимают 12 банков-партнеров. За первые шесть месяцев 2022 года с использованием этого инструмента выдано 13 тыс. кредитов компаниям более чем на 100 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что благодаря программе льготного кредитования высокотехнологичных предприятий, которая реализовывается Минэкономразвития и Корпорацией МСП, инновационные предприятия малого и среднего бизнеса получили льготные кредиты на миллиард рублей.