Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мантуров рассказал, когда состоится презентация автомобиля Aurus Komendant 04:55
Стало известно о состоянии белой медведицы с острова Диксон, перевезенной... 04:48
Нападающий «ПСЖ» Месси был заменен в матче Лиги чемпионов впервые... 04:48
Лидер Мьянмы заявил о возможном расширении списка поставок вооружений из РФ 04:46
Лихачев: геополитическая ситуация не помешала проектам «Росатома» в Азии 04:40
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: западные политики ведут себя как тинейджеры 04:40
В «Барселоне» отреагировали на информацию об интересе... 04:29
Мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться 04:19
Итальянский журналист Фоа раскритиковал сделку Германии и Франции по газу и... 04:15
Washington Post: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного... 04:08

Politico: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают этот шаг рискованным

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

В Евросоюзе хотят ограничить цену на газ из России ценой в €50 за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии (ЕК).

«Предлагаемый потолок цены на газ — 50 евро за мегаватт-час <…> что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта», — говорится в статье.

Вместе с тем в ЕК предупредили, что подобный шаг будет авантюрой.

Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун отметила, что любые новые меры будут носить временный характер: от шести месяцев до года.

Министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что министрам стран ЕС будет сложно решить, как оформить общий набор методов, и определить технические нюансы одобренных мер.

Представитель минэкономики ФРГ в свою очередь заявил, что Германия хочет создать государственную экспертную комиссию, чтобы определить подход к ограничению цен на газ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что министры энергетики стан Европейского союза на этой неделе, возможно, примут решение по вопросу введения потолка цен на газ из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть