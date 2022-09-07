Politico: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают этот шаг рискованным

В Евросоюзе хотят ограничить цену на газ из России ценой в €50 за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии (ЕК).

«Предлагаемый потолок цены на газ — 50 евро за мегаватт-час <…> что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта», — говорится в статье.

Вместе с тем в ЕК предупредили, что подобный шаг будет авантюрой.

Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун отметила, что любые новые меры будут носить временный характер: от шести месяцев до года.

Министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что министрам стран ЕС будет сложно решить, как оформить общий набор методов, и определить технические нюансы одобренных мер.

Представитель минэкономики ФРГ в свою очередь заявил, что Германия хочет создать государственную экспертную комиссию, чтобы определить подход к ограничению цен на газ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что министры энергетики стан Европейского союза на этой неделе, возможно, примут решение по вопросу введения потолка цен на газ из России.