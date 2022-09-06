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Ассоциация юристов призвала не хранить золотовалютные резервы России в юанях

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Depositphotos

Резервы России следует хранить не в зарубежных валютах, включая китайские юани, а в более стабильных ресурсах — «земле и кирпичах». Слова председателя правления Ассоциации юристов Владимира Груздева приводят «РИА Новости».

«Когда мы выбираем концепцию, в чем все-таки держать, в юанях там, в золоте, может быть, в этой ситуации лучше в землях и кирпичах держать резервы страны. Нам нужно с вами дороги строить, транспортное, воздушное производство... Важно, чтобы в этот период турбуленций и изменений, чтобы не прогореть», — заявил Груздев.

По его словам, накапливать юани и вести межнациональные расчеты в китайской валюте — не лучшие идеи для российской экономики.

«Вот что вы с юанем будете делать? Если вы на этот юань купить не можете ничего. Китайский производитель не очень сильно то и готов заключать контракт с нашими импортерами в юанях. Это в первую очередь им не нужно. Они все равно ориентируются на доллар», — заключил Груздев.

6 сентября «Газпром» сообщил, что российский энергетический холдинг и нефтегазовая корпорация CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, новый механизм оплаты станет взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением.

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