Национальный автомобильный союз заявил о массовом отказе россиян от покупок полисов ОСАГО

Россияне начали массово отказываться от приобретения обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) даже под угрозой штрафов. Причинами стали неэффективность системы и рост цен на полисы, приводит слова вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина News.ru.

«В этом году мы увидели уже три повышения цен на страховку — это теперь называют «расширением тарифного коридора», но о том, чтобы страховые компании продавали свои продукты дешевле, речи никогда не шло. «Расширение коридора» — это такой эвфемизм», — заявил Шапарин.

По его словам, расширение тарифного коридора на 26 процентов, намеченное на 13 сентября, в реальности является повышением цен на страховку. Компании получат возможность продавать продукты дешевле и дороже, однако воспользуются им только в сторону увеличения для наращивания прибыли.

2 сентября Центробанк объявил, что коридор базового тарифа ОСАГО расширят на 26% в обе стороны для большинства категорий автовладельцев с 13 числа текущего месяца. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.