Forbes: остановка «Северного потока» разрушит европейскую экономику

Экономики европейских стран столкнутся с серьезными трудностями после резкого падения экспорта российского газа по «Северному потоку». Об этом пишет обозреватель Forbes Сэл Гилберти.

«Прекращение поставок российского газа этой зимой опустошит европейскую экономику. Германия является примером зависимости от природного газа, и прямо сейчас все карты на руках у России. Последствия огромны, потому что Германия является крупнейшей экономикой в Европе и четвертой по величине в мире. Ее судьба определит судьбу европейской и мировой экономики этой зимой», — заявил Гилберти.

В определенных районах Европы уже произошло резкое повышение оптовых цен на газ. Однако кризисная ситуация на мировом энергетическом рынке не обошла стороной и США, утверждает обозреватель Forbes.

«Фьючерсные рынки природного газа в США выросли на ошеломляющие 95% в годовом исчислении. Но к счастью, американцы не испытают ничего подобного тому массовому повышению цен, которое уже обрушилось на Европу, где в определенных районах произошло поразительное повышение оптовых цен на газ на 400% и более», — отмечает Гилберти.

Если Россия прекратит поставки топлива по всем европейским трубопроводам, это приведет к еще большему удорожанию биржевых газовых цен. Те из нас, кто живет в холодном климате Северного полушария, вот-вот столкнутся с резким увеличением расходов на отопление в зимнее время, заключил Гилберти.

6 сентября старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Хельге Хаугане заявил, что без предоставления энергетическим компаниям гарантий ликвидности в размере $1,5 трлн европейский рынок столкнется с коллапсом. В отсутствии способности фирм самостоятельно удовлетворять высокие маржинальные требования контрактная торговля топливом в Европе может полностью прекратиться.