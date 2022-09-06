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Норвежская Equinor предрекла коллапс на энергетическом рынке Европы без финансовой помощи стран

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Правительства стран Евросоюза должны предоставить энергетическим компаниям гарантии ликвидности в размере $1,5 трлн. Без этой финансовой помощи энергорынок Европы будет ждать коллапс, приводит слова старшего вице-президента норвежской нефтегазовой компании Equinor Хельге Хаугане Bloomberg.

«Поддержка ликвидности будет необходима, хотя физический рынок работает. Оценка компании в размере 1,5 трлн долларов капитала для поддержки контрактной торговли является консервативной», — заявил Хаугане.

По словам топ-менеджера, в отсутствии способности компаний самостоятельно удовлетворить слишком высокие маржинальные требования контрактная торговля может полностью прекратиться. Риски усугубляются в результате слишком больших колебаний биржевых цен.

6 сентября глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах предрек европейскому энергетическому рынку ухудшение ситуации из-за риска значительного сокращения поставок российского природного газа. По его словам, текущие оптовые цены на топливо превышают показатели 2020 год в 20 раз.

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