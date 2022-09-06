«Роснефть» и АНО «ИИЦ» договорились о сотрудничестве в сфере инжиниринговых услуг

НК «Роснефть» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр» (АНО «ИИЦ») в рамках VII Восточного экономического форума заключили договор на оказание инжиниринговых услуг, который предусматривает сотрудничество в сфере импортозамещения, а также внедрение передовых инновационных технологий в области геологоразведки, добычи и обустройства месторождений проекта «Восток Ойл».

В рамках соглашения с АНО «ИИЦ» будет подготовлено не менее 100 проектных предложений по внедрению российского оборудования и технологий, а также развитию промышленных партнерств, в том числе, в области минимизации углеродного следа, малой и возобновляемой электрогенерации.

Реализация договора позволит обеспечить «Восток Ойл» высокотехнологичным отечественным оборудованием, минимизировать риски и сохранить высокие темпы освоения месторождений Таймыра.

Старт проекту был дан в 2020 году. «Восток Ойл» призван обеспечить выполнение поставленных Президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

В рамках проекта планируется строительство объектов электрогенерации, аэродромов, морских терминалов, промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея.

«Восток Ойл» - крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.