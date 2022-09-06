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В H&M уточнили, как долго магазины сети будут открыты в РФ

В России магазины H&M останутся открытыми, пока не распродадут большую часть стока

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Магазины H&M в России продолжат оставаться открытыми до тех пор, пока не распродадут большую часть стока. Об этом РИА «Новости» заявили в компании.

«Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно», — уточнили в пресс-службе организации.

При этом в компании постараются сделать все возможное, чтобы «завершить рабочие процессы ответственным образом».

Планируется также уделить особое внимание справедливому и тактичному способу расставания с коллегами.

H&M основали в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Руководство приняло решение покинуть российский рынок.

В конце августа стало известно, что H&M оплатил аренду торговых площадей в Москве.

Также эксперты подсчитывали прибыль H&M от распродажи в России.

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