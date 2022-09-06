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«Роснефть» и «Иннопрактика» изучат изменения арктических экосистем в акватории Белого моря

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Zamir Usmanov/Global Look Press

НК «Роснефть» в рамках VII Восточного экономического форума заключила договор с компанией «Иннопрактика» на выполнение научно-исследовательских работ по оценке влияния глобальных климатических и локальных антропогенных факторов на состояние экосистем арктических морей.

Ученые проведут анализ современного состояния арктических морей на примере Белого моря как модельного объекта, повторив наблюдения вековой давности известного исследователя-зоолога К.М. Дерюгина (исследования 1922–23 гг.). Для этого будут применены не только классические гидробиологические методы, но и лучшие доступные на сегодняшний день методики, в том числе молекулярно-генетические.

Работы по изучению многолетних трендов арктических экосистем входят в спектр исследований НК «Роснефть и расширяют перечень природоохранных проектов, реализуемых Компанией.

Анализ изменений разнообразия донных организмов, фито-, зоо- и бактериопланктона, а также гидрохимических параметров морской воды за прошедшие 100 лет позволит прогнозировать динамику экологического состояния морей западного сектора Арктики.

Значительная часть работ будет проведена на базе Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

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VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
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