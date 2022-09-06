Правительство Финляндии решило выделить €2,35 млрд энергоконцерну Fortum из-за кризиса

Финский энергетический концерн Fortum договорился с правительством страны в получении экстренного финансирования в размере €2,35 млрд в связи с энергокризисом. Об этом сообщается на сайте компании.

«Fortum достиг договоренности с правительством Финляндии о получении экстренного финансирования в размере 2,35 млрд евро для обеспечения ликвидности в связи с энергетическим кризисом», — отметили в публикации.

В пресс-релизе указали, что компания получит указанные средства сроком на один год от холдинговой компании Solidium, которая управляет государственными ценными бумагами на фондовой бирже. При этом будут выпущены акции в размере 1% от уставного капитала компании. Из-за этого доля государства вырастет до 51,3%.

В конце августа председатель правления Fortum Вели-Матти Рейниккала заявил, что компания решила продать свои активы в России, оценив их в € 5 млрд. Он добавил, что основная компания сейчас не получает никаких доходов от «дочерней» организации в России. При этом операции в РФ собирают средства, как в копилку.

До этого на сайте концерна сообщалось, что Fortum понес убытки в размере €9,14 млрд во втором квартале 2022 года из-за кризиса дочерней компании в Германии. В первом полугодии 2022 года Uniper потерпела убытки в размере €12 млрд, где чуть больше половины связаны с уменьшением поставок газа из России.