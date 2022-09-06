Экспортные контейнерные перевозки на Дальнем Востоке подскочили на 50%

Объем экспортных контейнерных перевозок на Дальнем Востоке в июле-августе текущего года вырос на 50% по отношению к аналогичному периоду 2021 года и достиг 94 тыс. ДФЭ, сообщил директор «Трансконтейнера» Виктор Марков в рамках Восточного экономического форума.

«Если мы посмотрим последние два месяца, то есть июль и август этого года, то мы видим буквально взрывной рост объемов контейнерных перевозок как в экспортном, так и в импортном сообщении. Если мы говорим об экспорте, то в июле-августе, ну, объем был приблизительно одинаковым, это 94 тыс. ДФЭ, для сравнения — эта цифра на 50% больше объемов прошлого года», — сказал он, выступая на сессии «Инструменты для глобальной конкурентоспособности Дальнего Востока».

По его словам, за 7 месяцев 2022 года объем контейнерных перевозок в направлении дальневосточных портов и сухопутных погранпереходов увеличился на 8%.

В сессии также принял участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заявивший о готовности всех органов государственной власти нарастить инвестиции в развитие инфраструктуры ДФО. Он отметил, что за год был подготовлен ряд предложений на этот счет, которые будут представлены президенту. В частности, речь идет об инфраструктурных кредитах, дальневосточной концессии и дальневосточном квартале (режиме ТОР для строительных проектов).

Тремя основными факторами конкурентоспособности Дальнего Востока Чекунков назвал форсированное развитие перспективных отраслей, стимулирование экономики через реновацию городов и развитие инфраструктуры, и концентрированные инвестиции в образование.

«Корневой фактор конкурентоспособности в сегодняшней экономике — это знания и технологии. Поворот должен быть не столько логистическим, сколько логически — как мы делаем. Получилось, что решают все не здание и техника, а знания и технологии. Образование — та точка, куда мы должны бить», — сказал глава ведомства.