Глава «Колмара» Цивилева заявила об отказе Японии и Южной Кореи от российского угля

Япония и Южная Корея решили отказаться от поставок российского угля, что открывает возможности для экспорта в другие страны. Об этом РБК в ходе Восточного эконмического форума (ВЭФ) заявила председатель совета директоров угледобывающей компании «Колмар» Анна Цивилева.

«К сожалению, наши постоянные партнеры, такие как Япония, Южная Корея, с которыми у нас были выстроены долгосрочные отношения, в настоящее время отказались от закупки российского угля», — отметила Цивилева.

По ее словам, сейчас основными рынками, куда Россия отправляет уголь, стали Китай, Индия и Малайзия. Кроме того, у Индии огромный потенциал в плане потребления угля. В Китай же отправляется до 90% российского угля, но в этом есть свои риски. Речь идет о том, что цены на уголь из России демпингуются почти на 40% из-за того, что его больше некуда отправить.

Она добавила, что основная проблема в расширении поставок заключается в возможностях логистики и ограниченных мощностях железных дорог. Поэтому есть надежда, что восточный полигон все-таки будет развиваться.

5 сентября министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках ВЭФ заявил, что снижение добычи угля в России может составить порядка 6% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на повышенный интерес к топливу со стороны Китая, Индии и стран Ближнего Востока.