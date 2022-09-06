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Решетников назвал «рабочей страшилкой» публикацию Bloomberg о рецессии в России

Глава Минэкономразвития назвал «рабочей страшилкой» статью Bloomberg о рецессии в России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников назвал «рабочей страшилкой» публикацию американского СМИ о рецессии в России, передает ТАСС.

По его словам, это аналитические расчеты, которые ведомство как раз применяло для расчета.

«Что будет, если мы не будем сопротивляться, ничего не будем делать», — сказал министр.

Ранее Bloomberg со ссылкой на правительственный отчет заявило, что Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией, чем предполагалось. По утверждениям агентства, это объясняется влиянием западных санкций на сектора, на которые страна годами полагалась для поддержания своей экономики.

13 июля Центробанк России заявил, что спад экономики страны будет менее глубоким, чем ожидалось несколько месяцев назад, но более продолжительным. Процесс структурной трансформации идет нелинейно и с разной скоростью в зависимости от степени влияния внешних ограничений. В ЦБ также предупредили о сохранении «значительных рисков», связанных со снижением производства и предложения.

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