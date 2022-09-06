Бизнес попросил Минпромторг отменить мораторий на внеплановые проверки

Представители бизнеса попросили Минпромторг вернуть внеплановые проверки, отменив на них мораторий. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо представителей Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и других организаций в ведомство.

Представители бизнеса отметили в письме, что отменой моратория хотят привлечь к ответственности тех участников рынка, которые нелегально производят товар, пользуясь отсутствием проверок. Из-за этого добросовестным участникам рынка приходится конкурировать с дешевым контрафактом.

«С весны 2022 года, когда был введен мораторий на проверки, процесс обеления российского рынка продолжился, однако он пошел более низкими темпами. Поэтому снятие моратория позволит контролирующим органам более динамично очищать рынок от товаров неустановленного происхождения», — отметила глава товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий Анна Петрушина.

В АКОРТ указали, что сейчас защитить потребителей может лишь отмена моратория. Кроме того, это позволит обеспечить преобладание на рынке легальной продукции. Однако отменять запрет на проверки надо лишь в отношении недобросовестных участников рынка, за которыми уже неоднократно были зафиксированы нарушения.

23 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предпринимателям будет проще оспорить результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время моратория на проведение плановых и внеплановых проверок.