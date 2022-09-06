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Первый замминистра энергетики России Сорокин: энергокризис был неизбежен

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Michael Probst/AP

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на Восточном экономическом форуме заявил, что текущий энергокизис был неизбежен. Об этом сообщает ТАСС.

«Это полностью слом тех взаимоотношений, которые были последние 50-70 лет в мире, существовали и выстраивались. Хорошо или плохо — нельзя так рассуждать», — сказал он.

По мнению Сорокина, эта ситуация бела неизбежной. Как следствие, в мире появилась возможность создания нескольких конкурентных технологических и экономических центров. Монополярный мир – не приведет к развитию, отметил чиновник.

«Только пройдя этот путь, мир снова сможет выстраивать нормальные взаимоотношения между собой», — резюмировал Сорокин.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о риске раскола Европы из-за дефицита энергии.

В начале сентября агентство Bloomberg сообщило, что ввод предельных цен на газ не спасет Европу от «исторического энергокризиса».

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