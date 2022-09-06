Первый замминистра энергетики России Сорокин: энергокризис был неизбежен

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на Восточном экономическом форуме заявил, что текущий энергокизис был неизбежен. Об этом сообщает ТАСС.

«Это полностью слом тех взаимоотношений, которые были последние 50-70 лет в мире, существовали и выстраивались. Хорошо или плохо — нельзя так рассуждать», — сказал он.

По мнению Сорокина, эта ситуация бела неизбежной. Как следствие, в мире появилась возможность создания нескольких конкурентных технологических и экономических центров. Монополярный мир – не приведет к развитию, отметил чиновник.

«Только пройдя этот путь, мир снова сможет выстраивать нормальные взаимоотношения между собой», — резюмировал Сорокин.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о риске раскола Европы из-за дефицита энергии.

В начале сентября агентство Bloomberg сообщило, что ввод предельных цен на газ не спасет Европу от «исторического энергокризиса».