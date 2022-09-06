Экс-премьер Польши заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за стоимости газа

Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» от граждан из-за инициативы местной нефтегазовой компании PGNiG поднять цены на газ в 12–15 раз, передает телеканал Polsat News.

Во время своего выступления на текстильной фабрике в городе Константинов-Лодзки он предрек массовое закрытие заводов на фоне повышения стоимости газа.

«Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов», — полагает политик.

По его словам, ситуация действительно является «драматической».

«То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения», — считает Туск.

Ранее представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил, что Польше хватит газа до декабря 2022 года, а затем страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.

До этого министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Еврокомиссия не заставит ее страну сокращать потребление газа и делиться им с соседями. Она отметила, что инфраструктура и газопроводы — это собственность Польши, и только поляки могут решать, как ей распоряжаться и кому предоставлять, а Еврокомиссия не сможет ни к чему «принудить» эту страну.

Как известно, Польша отказалась поддержать план ЕС по снижению потребления газа на 15%.