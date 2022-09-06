Глава Минэнерго назвал условие для возобновления работы «Северного потока»

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал условие, при котором прокачка газа по «Северному потоку» возобновится. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, прокачка голубого топлива возобновится, «как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины» для газопровода.

Ранее в «Газпроме» заявили, что утечка масла является системным сбоем агрегатов Siemens на «Северном потоке».

2 сентября «Газпром» сообщил, что транспортировку газа по «Северному потоку» полностью остановили на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.

Дело в том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС «Портовая» выявили повреждения. Речь шла об утечке масла с примесью герметизирующего состава. В «Газпроме» при этом сказали, что работы выполняли вместе с представителями компании Siemens.