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Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
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В ВЭФ участвуют гости из 68 стран

Вице-премьер РФ Трутнев: в ВЭФ участвуют гости из 68 стран, в том числе из Европы и США

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Восточном экономическом форуме во Владивостоке участвуют гости из 68 стран, в том числе из Европы, США, Японии. Об этом заявил вице-премьер РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на ВЭФ, передает РИА «Новости».

«В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем совсем не только близкие к Дальнему Востоку, это Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия», — сказал он на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Трутнева, это указывает на то, что невзирая на существенно изменившуюся конструкцию мира, «мы интересны друг другу».

«У нас есть шанс на понимание», — добавил Трутнев.

Ранее сообщалось, что премьер-министры Армении и Монголии, представитель Мьянмы и спикер парламента Китая примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума вместе с президентом России Владимиром Путиным 7 сентября.

VII Восточный экономический форум – 2022 проходит 5–8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
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