Германия отложит поэтапный отказ от атомных станций

Германия временно приостановит поэтапный вывод эксплуатации двух атомных электростанций, чтобы укрепить энергетическую безопасность после того, как Россия прекратила поставки газа в крупнейшую экономику Европы. Об этом пишет The Guardian.

Министр экономики Роберт Хабек объявил 5 сентября, что электростанции Neckarwestheim в Баден-Вюртемберге и Isar 2 в Баварии будут работать дольше, чем планировалось, чтобы их можно было использовать в качестве аварийного резерва до середины следующего года.

Хабек сказал, что после стресс-теста, проведенного с четырьмя сетевыми операторами, с учетом наихудших сценариев, они пришли к выводу, что «ежечасные кризисные ситуации в системе электроснабжения зимой 22/23, хотя и очень маловероятны, не могут быть полностью исключены». Он настаивал на том, что Германия имеет «очень высокую надежность энергоснабжения» и что две атомные электростанции должны оставаться «в режиме ожидания до середины апреля 2023 года, чтобы, при необходимости, обеспечить дополнительный вклад в электросеть на юге Германии».

Атомные электростанции будут готовы к эксплуатации и полностью укомплектованы персоналом, но только в режиме ожидания и не будут производить электроэнергию, если это не будет сочтено необходимым.

Чиновник добавил, что Германия должна продолжать придерживаться своих планов, регулируемых законом, по отказу от ядерной энергетики.

АЭС должны были быть законсервированы к концу декабря, последняя из атомных электростанций Германии прекратила работу после решения 2011 года Ангелы Меркель, тогдашнего канцлера, в ответ на ядерную аварию на Фукусиме в Японии.

Однако переворот на энергетических рынках после начала российской спецоперации на Украине в феврале привел к радикальному переосмыслению политики.Счета за электроэнергию по всей Европе резко возросли в свете сокращения поставок, что поставило домохозяйства и предприятия под крайнее экономическое давление по мере приближения зимы.

Затем Россия не смогла включить пятую и последнюю работающую турбину газопровода «Северный поток-1 », по которому газ из России доставлялся через Балтийское море в Германию. Москва сослалась на неисправности на линии, которые, по ее словам, были связаны с наложенными на нее санкциями.

Дискуссии о продлении срока службы станций вызвали острые дебаты в Германии, где атомная энергетика десятилетиями была источником споров.