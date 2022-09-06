Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Газпром» объяснил утечку масла сбоем агрегатов Siemens на «Северном потоке» 02:55
«Известия»: товарооборот России и Турции к концу 2022 года может достичь $80... 02:54
Теннисист Надаль объяснил свое поражение на US Open на стадии 1/8 финала 02:50
В Израиле расстреляли женщину с детьми и похитили пациента из машины скорой... 02:47
Власти Херсонской области: Киев утаивает огромные потери ВСУ при наступлении... 02:36
Мбаппе отреагировал на информацию о проклятии Погба 02:30
Премьер-министр Украины Шмыгаль оценил важность членства страны в ЕС 02:29
На танцевальном телешоу Даня Милохин впервые узнал о существовании острова... 02:26
FT: в Еврокомиссии предложили два варианта потолка цен на газ из России 02:20
Землетрясение в Китае унесло жизни десятков людей, толчки сотрясли закрытый город... 02:11

Германия отложит поэтапный отказ от атомных станций

close
100%
Reuters

Германия временно приостановит поэтапный вывод эксплуатации двух атомных электростанций, чтобы укрепить энергетическую безопасность после того, как Россия прекратила поставки газа в крупнейшую экономику Европы. Об этом пишет The Guardian.

Министр экономики Роберт Хабек объявил 5 сентября, что электростанции Neckarwestheim в Баден-Вюртемберге и Isar 2 в Баварии будут работать дольше, чем планировалось, чтобы их можно было использовать в качестве аварийного резерва до середины следующего года.

Хабек сказал, что после стресс-теста, проведенного с четырьмя сетевыми операторами, с учетом наихудших сценариев, они пришли к выводу, что «ежечасные кризисные ситуации в системе электроснабжения зимой 22/23, хотя и очень маловероятны, не могут быть полностью исключены». Он настаивал на том, что Германия имеет «очень высокую надежность энергоснабжения» и что две атомные электростанции должны оставаться «в режиме ожидания до середины апреля 2023 года, чтобы, при необходимости, обеспечить дополнительный вклад в электросеть на юге Германии».

Атомные электростанции будут готовы к эксплуатации и полностью укомплектованы персоналом, но только в режиме ожидания и не будут производить электроэнергию, если это не будет сочтено необходимым.

Чиновник добавил, что Германия должна продолжать придерживаться своих планов, регулируемых законом, по отказу от ядерной энергетики.

АЭС должны были быть законсервированы к концу декабря, последняя из атомных электростанций Германии прекратила работу после решения 2011 года Ангелы Меркель, тогдашнего канцлера, в ответ на ядерную аварию на Фукусиме в Японии.

Однако переворот на энергетических рынках после начала российской спецоперации на Украине в феврале привел к радикальному переосмыслению политики.Счета за электроэнергию по всей Европе резко возросли в свете сокращения поставок, что поставило домохозяйства и предприятия под крайнее экономическое давление по мере приближения зимы.

Затем Россия не смогла включить пятую и последнюю работающую турбину газопровода «Северный поток-1 », по которому газ из России доставлялся через Балтийское море в Германию. Москва сослалась на неисправности на линии, которые, по ее словам, были связаны с наложенными на нее санкциями.

Дискуссии о продлении срока службы станций вызвали острые дебаты в Германии, где атомная энергетика десятилетиями была источником споров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть