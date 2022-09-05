WSJ: отключение «Северного потока» реализовало «наихудший экономический сценарий» для Европы

Прекращение поставок газа по российскому трубопроводу «Северный поток — 1» привело к негативным экономическим последствиям для стран Евросоюза. Среди ключевых последствий — рост цен на электроэнергию и резкое ослабление евро, сообщает Wall Street Journal.

«Отключение поставок газа по «Северному потоку», в котором Кремль обвинил в понедельник западные санкции и заявил, что оно будет длительным, реализует наихудший сценарий, к которому Европа готовилась с начала конфликта на Украине. Резкий рост цен на электроэнергию и нехватка природного газа нанесли удар по европейской экономике и вызвали опасения по поводу отключений электроэнергии и перебоев в электроснабжении этой зимой», — говорится в материале.

Цены на природный газ и электроэнергию в Европе сначала подскочили на треть, а затем выросли еще более чем на 10% в понедельник 5 сентября, утверждает газета. Поскольку трейдеры готовились к ожидаемой рецессии в еврозоне, курс евро упал до самого низкого уровня за последние 20 лет, а акции компаний упали в цене на ключевых торговых площадках в Германии, Франции и Италии.

5 сентября в пресс-службе компании «Газпром» предупредили, что дальнейшая прокачка газа по «Северному потоку» без устранения течи масла на агрегате Trent 60 на станции «Портовая» может привести к возникновению пожара или взрыва. Рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя могут достигать 300°C, при этом температура воспламенения масла – порядка 288°C.