Белый дом: Байден сделает все возможное для снижения цен на энергоносители

Президент США Джо Байден сделает все возможное для снижения цен на энергоносители в Соединенных Штатах и в мире. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

«Президент четко говорил, что предложение на рынке энергоресурсов должно соответствовать спросу, чтобы поддерживать экономический рост и способствовать снижению цен для американских потребителей и потребителей по всему миру», — сказала представительница Белого дома, комментируя решение ОПЕК+ по снижению квоты на добычу нефти.

Она напомнила, что для этого администрация США предприняла шаги по высвобождению нефти из стратегического резерва, чтобы увеличить предложение на рынке.

«Президент Байден настроен на то, чтобы предпринимать все необходимые шаги для укрепления энергопоставок и снижения цен на энергоносители», — подчеркнула Жан-Пьер.

5 сентября альянс ОПЕК+ согласовал возврат к августовским параметрам сделки с сокращением добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки. На встрече, прошедшей в формате видеоконференции, было отмечено негативное влияние волатильности и снижения ликвидности на текущий рынок нефти, а также необходимость поддержки стабильности рынка и его эффективного функционирования.