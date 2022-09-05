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Spiegel: в ФРГ оставят две АЭС в резерве до апреля на случай острого энергокризиса

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Daniel Roland/AP

Минэкономики Германии по итогам проведенного стресс-теста пришло к выводу, что две АЭС можно вопреки первоначальным планам оставить в резерве до апреля 2023 года, но использовать их следует лишь в случае напряженной ситуации в области энергоснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

В публикации отмечается, что подробности может озвучить в течение вечера министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

Издание отмечает, что в Германии в текущий момент работают три атомных электростанции. Изначально их предполагалось отключить к 1 января 2023 года, но на фоне угрозы энергокризиса ряд политиков требовали отказаться от этих планов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Потсдам рассказал, что власти изучают возможность использования трех атомных станций для производства электричества.

Также Шольц добавил, что в 2023 году в Германии создадут достаточное количество инфраструктуры для обеспечения страны газом, хоть и по более высоким ценам.

До этого немецкий министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Штеффи Лемке заявила, что власти Германии не имеют информации об утечке радиоактивных веществ на Запорожской атомной электростанции в результате обстрелов.

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