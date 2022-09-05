В Италии оценили влияние остановки «Северного потока» на страну

Остановка поставок газа по трубопроводу «Северный поток» окажет косвенное влияние на Италию, хранилища страны в настоящее время заполнены на более чем 80%. Об этом заявил генеральный директор обслуживающей энергетические сети итальянской компании Snam Стефано Веньер, слова которого приводит ТАСС.

«[Влияние на Италию] очень косвенное, так как почти все поставки российского газа в Италию осуществляются по трубопроводу, который пересекает Украину, достигает Австрии, а оттуда идет в Тарвизио», — объяснил представитель компании.

Согласно его оценке, хранилища страны сейчас заполнены на 83,5%, и «не хватает еще 1 млрд 200 млн кубометров, чтобы достичь цели 90%».

«Очевидно, что если нам удастся заполнить немного больше, то это будет дополнительным вкладом не только в обеспечение [энергетической] безопасности на зиму, но и в повышение гибкости и реагирования на нестабильные поставки из России», — добавил Веньер.

2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» на неопределенный срок. Причиной такого решения стала поломка турбины. В заявлении компании уточнялось, что монополист получил предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные повреждения «не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя».

Планировалось, что после профилактической остановки поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности. Однако из-за обнаруженных в ходе проверки трех дефектов в работе турбины компания приняла решение не возобновлять прокачку топлива после завершения профилактических работ.