«Яндекс» повысит оклады сотрудникам вместо выплат опционов

«Яндекс» изменил структуру дохода сотрудников. Вместо выплат опционов работникам повысят оклады, сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании.

Решение было принято в связи с приостановкой торгов акциями «Яндекса» на бирже Nasdaq. Повышения окладов, как и раньше, будет приниматься регулярно по результатам работы сотрудников.

«Если раньше доход сотрудников складывался из оклада, премий и опционов, то теперь «опционную» часть заменят повышением оклада и премий. Решение о повышениях, как и раньше, будет приниматься регулярно по результатам работы», — отметили в «Яндексе».

Для топ-менеджеров компании будут также введены годовые бонусы. Их размер будет зависеть от показателей «Яндекса». В то же время HR-директор компании Дарья Золотухина допустила, что в будущем опционы для сотрудников вернутся. Ранее выданные опционы сотрудники «Яндекса» смогут обменять на дополнительную денежную выплату, пояснили в компании.

28 апреля в «Яндексе» допустили размещение своих акций на другой международной бирже после приостановки торгов на Nasdaq в конце февраля. При этом компания будет обжаловать делистинг своих акций класса А, если Nasdaq уведомит компанию о таком решении.