Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кейт Мосс и Сальма Хайек отметили выход мемуаров главреда британского Vogue 13:11
Путин рассказал о шоке при первых путешествиях по России 13:10
Путин: оказание помощи Донбассу является долгом для России 13:10
Полузащитник «Монако» Головин назвал закономерной победу... 13:09
Собчак назвала «кринжем» нецензурное послание Пугачевой... 13:09
49-летняя Хайди Клум в бикини и розовых гетрах снялась на рок-фестивале 13:07
ТАСС: угрозы вице-премьера Украины не помешают проведению референдума в Херсонской... 13:06
Химики: российские белые медведи оказались самыми экологически чистыми среди сородичей 13:05
Минобороны сообщило, что ВКС России ликвидировали свыше 220 украинских военных 13:04
Песков прокомментировал панику Запада на отключение «Северного потока» 13:02

В 2022 году дальневосточники удвоили вложения в накопительное страхование жизни в Сбере

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Жители Дальнего Востока в 2022 году направили 1,72 млрд рублей в программы накопительного страхования жизни (НСЖ) СберСтрахование жизни. Это в два раза больше, чем за предыдущий год, подсчитали в компании в преддверии Восточного экономического форума.

С начала 2022 года дальневосточные зумеры и бумеры оформили в 1,7 и 1,5 раза больше полисов НСЖ, чем за аналогичный период прошлого года. 36% договоров пришлось на представителей поколения X. В среднем с помощью НСЖ дальневосточники хотят накопить более 1 млн рублей. Активнее остальных договоры накопительного страхования оформляли жители Хабаровского (25% от общего количества заключенных на Дальнем Востоке договоров), Приморского (24%) и Забайкальского края (11%).

Самой популярной среди дальневосточников в 2022 году стала программа НСЖ «Семейный актив»: на нее пришлось 60% договоров. Такой полис позволяет распорядиться финансами для поддержки близких в будущем, передать капитал детям к определенному возрасту, а также обеспечивает страховую защиту на период действия договора.

Свыше трети (33%) договоров с начала года жители Дальнего Востока заключили по программе НСЖ «Билет в будущее». С «билетом» можно формировать капитал для оплаты образования или передачи его по наследству, пользоваться страховкой как взрослому, так и ребенку. Дополнительно имеется возможность защититься на случай потери работы или возместить медицинские расходы.

«Радует, что молодежь Дальнего Востока так активно включает накопительное страхование жизни (НСЖ) в свои финансовые портфели. В 2022 году зумеры планируют отложить с НСЖ 700 тысяч рублей, миллениалы — по миллиону. Этот инструмент позволяет формировать капитал на любые цели, предоставляет налоговые преференции и страховую защиту. Дальневосточники всех возрастов в 2022 году хотят копить дольше и больше: средняя желаемая сумма накоплений превысила один миллион рублей, а 42% будут копить вдолгую. Оформить полис накопительного страхования жизни можно в любом отделении Сбера или в СберБанк Онлайн», — рассказала руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова.

Все новости на тему:
VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть