В 2022 году дальневосточники удвоили вложения в накопительное страхование жизни в Сбере

Жители Дальнего Востока в 2022 году направили 1,72 млрд рублей в программы накопительного страхования жизни (НСЖ) СберСтрахование жизни. Это в два раза больше, чем за предыдущий год, подсчитали в компании в преддверии Восточного экономического форума.

С начала 2022 года дальневосточные зумеры и бумеры оформили в 1,7 и 1,5 раза больше полисов НСЖ, чем за аналогичный период прошлого года. 36% договоров пришлось на представителей поколения X. В среднем с помощью НСЖ дальневосточники хотят накопить более 1 млн рублей. Активнее остальных договоры накопительного страхования оформляли жители Хабаровского (25% от общего количества заключенных на Дальнем Востоке договоров), Приморского (24%) и Забайкальского края (11%).

Самой популярной среди дальневосточников в 2022 году стала программа НСЖ «Семейный актив»: на нее пришлось 60% договоров. Такой полис позволяет распорядиться финансами для поддержки близких в будущем, передать капитал детям к определенному возрасту, а также обеспечивает страховую защиту на период действия договора.

Свыше трети (33%) договоров с начала года жители Дальнего Востока заключили по программе НСЖ «Билет в будущее». С «билетом» можно формировать капитал для оплаты образования или передачи его по наследству, пользоваться страховкой как взрослому, так и ребенку. Дополнительно имеется возможность защититься на случай потери работы или возместить медицинские расходы.

«Радует, что молодежь Дальнего Востока так активно включает накопительное страхование жизни (НСЖ) в свои финансовые портфели. В 2022 году зумеры планируют отложить с НСЖ 700 тысяч рублей, миллениалы — по миллиону. Этот инструмент позволяет формировать капитал на любые цели, предоставляет налоговые преференции и страховую защиту. Дальневосточники всех возрастов в 2022 году хотят копить дольше и больше: средняя желаемая сумма накоплений превысила один миллион рублей, а 42% будут копить вдолгую. Оформить полис накопительного страхования жизни можно в любом отделении Сбера или в СберБанк Онлайн», — рассказала руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова.