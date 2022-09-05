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Минфин заявил о возможной легализации трансграничных расчетов в криптовалюте

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Depositphotos

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Минфин и Банк России рассматривают возможную легализацию трансграничных расчетов в криптовалюте.

По его словам, Минфин и Банк России сошлись во мнении, что в настоящих условиях невозможно обойтись без расчетов в криптовалюте. При этом Минфин заявляет о том, что россиянам нужно иметь возможность заводить криптокошельки на территории России.

Моисеев отметил, что банковская инфраструктура в России сегодня слишком жестка в отношении использования криптовалют для трансграничных расчетов.

«Могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход — «Газета.Ru»] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой — поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее», — пояснил Моисеев.

Ранее сообщалось, что цена криптовалюты биткоин упала ниже $20 тыс.

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