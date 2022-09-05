РИА «Новости»: читатели Daily Mail заявили о правоте РФ после остановки «Северного потока»

Читатели британской газеты Daily Mail заявили о правоте России после остановки «Северного потока», сообщает РИА «Новости».

«Давайте будем честными по отношению к России. Мы начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», — пишет один из комментаторов под ником CantBargainWithMaths.

Другие пользователи обвиняют европейские правительства в бездействии на фоне надвигающегося энергетического кризиса, также в вину им ставится приоритет нужд и потребностей Украины над нуждами собственных граждан.

«Я не виню Путина. Чего все ждали, когда мы попытались шантажировать его санкциями?» — пишет пользователь Bugsareformugs.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что этой зимой в стране может быть внеплановое отключение электроэнергии.