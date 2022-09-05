Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Aamaj News: взрыв произошел у российского посольства в Кабуле 10:04
Стало известно имя нового президента «Спартака» 10:04
Продажи новых автомобилей в России упали на 63,6% 10:01
Россиянам назвали районы Москвы и Петербурга, где легче всего снять квартиру... 10:00
Медведев заявил о жалобе судье на выкрики из ложи Кирьоса после... 09:58
Bloomberg: Индия резко сократила поставки нефти из РФ на фоне приезда делегации... 09:57
Huawei вывезла из России своих сотрудников 09:52
Toyota приостановила работу трех японских заводов из-за тайфуна 09:51
Стало известно, кто летел на частном самолете, потерпевшем крушение в Балтийском... 09:50
Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли на 30%... 09:47

РИА «Новости»: читатели Daily Mail заявили о правоте РФ после остановки «Северного потока»

close
100%
Markus Schreiber/AP

Читатели британской газеты Daily Mail заявили о правоте России после остановки «Северного потока», сообщает РИА «Новости».

«Давайте будем честными по отношению к России. Мы начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», — пишет один из комментаторов под ником CantBargainWithMaths.

Другие пользователи обвиняют европейские правительства в бездействии на фоне надвигающегося энергетического кризиса, также в вину им ставится приоритет нужд и потребностей Украины над нуждами собственных граждан.

«Я не виню Путина. Чего все ждали, когда мы попытались шантажировать его санкциями?» — пишет пользователь Bugsareformugs.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что этой зимой в стране может быть внеплановое отключение электроэнергии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть