Япония заявила о полезности мер по ограничению цен на нефть из РФ

Установление для России предельных цен на нефть является положительным решением в плане уменьшения российских доходов на фоне ситуации на Украине, а также гарантирует стабильные поставки энергоресурсов. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

«Меры по установке потолка цен полезны, поскольку ограничивают доход России от поставок энергоресурсов, а также гарантируют стабильное обеспечение стран энергоресурсами», — отметил Мацуно.

По его словам, обсуждение этого вопроса и самой системы, которая будет устанавливать предельную цену, еще предстоит имеющим к этому отношение странам.

Он добавил, что Япония продолжит обсуждать эту тему со странами «Большой семерки», а японское правительство продолжит следить за ситуацией на энергорынке.

24 августа Bloomberg со ссылкой на слова одного из западных чиновников сообщил, что Россия может предложить некоторым азиатским странам заключить контракты на покупку нефти со скидками до 30%.