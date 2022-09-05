Parisien: во Франции могут сократить количество поездов для экономии энергии зимой

Правительство Франции обратилось к Национальной компании железных дорог (SNCF) с просьбой изучить возможности сокращения количества поездов этой зимой в случае серьезных перебоев с электроэнергией. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Источник газеты в железнодорожной компании подтвердил обращение правительства, подчеркнув, что транспортный план был разработан в соответствии с потребностями населения.

«Ни один [сценарий] не является привилегированным. И ни один не исключается. Мы будем адаптироваться к запросам правительства», — сказал собеседник издания.

По его словам, такая просьба от государства вполне логична, но он не видит как можно требовать реализации транспортного плана, который, как он отмечает, уже достаточно урезан, «чтобы оказать реальное влияние на потребление электроэнергии, без других решительных мер».

Без обязательств со стороны бизнеса по переводу сотрудников на удаленный режим работы, как он пояснил, сокращение поездов приведет к тому, что «пассажиры останутся на платформе или будут втискиваться в поезда, а главы регионов будут выражать недовольство».

Как рассказали в профсоюзе «Демократическая конфедерация труда» (CFDT), SNCF уже давно прибегает к мерам по сокращению потребления энергии и за счет современного программного обеспечения ей удается экономить до 30% энергии на рейсах региональных электричек и до 10% на скоростных поездах.

По данным издания, железнодорожная компания Франции потребляет 1-2% от общенационального потребления электроэнергии. SNCF ежегодно тратит около €400 млн на оплату электричества и опасается, что в 2023 году ее расходы могут вырасти на несколько сотен млн евро из-за роста цен на энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что во Франции могут продлить режим удаленной работы из-за энергокризиса.