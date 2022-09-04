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В Минске назвали энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии

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Depositphotos

Энергетический кризис в Европе может стать для Белоруссии окном возможностей. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ выразил заместитель премьер-министра страны Петр Пархомчик.

По его словам, Минск может наладить поставки за границу продукции из сферы деревообработки для отопления помещений.

«Для нас появляется определенное окно возможностей — мы производим очень много пеллет, очень много продукции из деревообработки, которая может использоваться в Европе», — заявил Пархомчик.

Заместитель премьер-министра Белоруссии считает, что могут найтись частные компании, которые «выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок», и в таком случае «жизнь их заставит просто брать нашу продукцию».

Пархомчик добавил, что Белоруссия не испытывает беспокойство относительно области энергетики, потому что Минск давно согласовал цены на газ и нефть.

В декабре 2021 года сообщалось, что правительство Белоруссии и «Газпром» подписали протокол, согласно которому уровень цены на газ для республики на 2022 год согласован на уровне 128,52 доллара за 1 тыс. куб. метров.

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