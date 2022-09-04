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WP: реализация идей G7 по ограничению цен на нефть из РФ проблематична

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Dmitry Lovetsky/AP

Обозреватель The Washington Post Кэтрин Рэмпел в своей статье выразила мнение, что ограничение цен на нефть из России обернется серьезными проблемами при практической реализации.

«Есть причины скептически относиться к тому, что вещи, которые выглядят разумными на бумаге, будут работать в реальной жизни», — написала она.

По словам Рэмпел, контроль выполнения таких обязательств может вызывать затруднения.

Обозреватель также допустила, что в условиях конкуренции за энергоресурсы покупатели могут «прибегнуть к дополнительным платежам, чтобы оказаться в первых рядах».

Кроме того, она заметила, что реакция России остается под вопросом.

Ранее канцлер ФРГ Шольц после решения G7 об ограничении цен на нефть из РФ опубликовал пост со словом «уважаю».

2 сентября министры финансов государств G7 подтвердили план о намерении запретить морскую транспортировку российской нефти. Как сообщалось, условием для введения запрета может стать продажа нефти из РФ по ценам выше введенных Западом.

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