Западные санкции не оказали влияния на цены в российских магазинах, тогда как жители Британии вынуждены экономить на продовольствии и оплачивать огромные счета за электроэнергию и газ. Об этом пишет британская газета The Sun.

В материале говорится, что цены на продукты и топливо в России в несколько раз меньше, чем в Великобритании. Отмечается, что цены в РФ снижаются, так как правительство российского президента Владимира Путина субсидирует расходы на продукты питания, чтобы санкции не коснулись граждан страны.

«Счета за электроэнергию в Британии выросли на 80% по сравнению с 10% роста для россиян. Несмотря на заявления, что они столкнутся с острой нехваткой продовольствия, покупатели в «Пятерочке» загружают свои тележки доверху продуктами, которые вдвое дешевле наших», — говорится в публикации.

Издание указывает, что в августе цены на продукты питания в Британии росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008 года, подскочив на 10,5% по сравнению с предыдущим годом.

«Совсем иная картина в Москве, где с начала года цены на продукты питания упали на 11,3%», — сообщает газета.

Эксперт Майкл Кларк в беседе с The Sun заявил, что сейчас у российского правительства есть деньги, чтобы субсидировать цены, но через год, по его словам, ситуация может измениться.

«Со следующего года им будет намного сложнее», — сказал Кларк.

Ранее колумнист газеты The Telegraph Аллистер Хит сообщил, что Великобритания из-за недальновидной политики в сфере энергетики может оказаться в тяжелой экономической ситуации. По его словам, страна рискует столкнуться с катастрофической бедностью и гражданским неповиновением.