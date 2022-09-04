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Спрос на айтишников в России упал на 25% с начала года на фоне роста числа резюме

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Число вакансий в сфере IT с начала 2022 года упало на 25%, при этом число резюме выросло на 55%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные HeadHunter.

С начала года число вакансий в IТ снизилось на 25%, со 114, 6 тыс. в январе до 85,2 тыс. в августе. При этом последний раз максимальное число вакансий было в феврале, в районе 126,9 тыс. После этого их число каждый месяц снижалось. А вот число резюме, наоборот, выросло, и с января по август прирост составил 55%, с 211,1 тыс. до 327 тыс.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что снижение спроса на IT-специалистов произошло из-за того, что сотрудники компаний, которые покинули российский рынок, смогли найти работу в отечественных организациях. Однако это продлится недолго, так как импортозамещение приведет к увеличению числа вакансий программистов.

По словам главного эксперта по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности HeadHunter Натальи Даниной, что резкий рост числа резюме связан с появлением на рынке большого числа кандидатов на младшие позиции, которые закончили обучение на популярных онлайн-курсах. При этом, как отметил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин, несмотря на продолжающийся приток новых кадров, IT-сфера все равно нуждается в квалифицированных специалистах.

В середине августа Tadviser сообщил, что российские компании заметили резкое увеличение оставшихся без работы сотрудников, имеющих опыт в иностранных IT-компаниях, таких как Microsoft, SAP, HP, IBM и Siemens.

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