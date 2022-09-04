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Индия может увеличить импорт нефти из России после сокращения закупок в августе

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Индия в июле и августе снижала закупки нефти у России, но может снова увеличить их на фоне введения ограничений со стороны Евросоюза (ЕС) на российское топливо. Об этом сообщает Economic Times, ссылаясь на аналитиков компании Vortexa.

Аналитики подсчитали, что в августе Индия закупила свыше 738 тыс. баррелей нефти у России, что на 18% меньше показателей июля и почти на четверть меньше, по сравнению с показателями июня.

«С мая мы видим, что импорт российской нефти в Индию составляет около 20% от общего объема импорта нефти в страну, вытесняя обычные поставки с Ближнего Востока, Западной Африки и США», — отметила аналитик Vortexa Серена Хуанг.

По данным Vortexa, Россия в августе опустилась на третью строчку среди крупнейших экспортеров нефти в Индию. Саудовская Аравия же поднялась на две позиции и стала лидером по поставкам.

1 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Индия обогнала Китай по числу закупок дальневосточного сорта российской нефти ВСТО с конца февраля 2022 года, когда были введены международные санкции против Москвы. Только за август Нью-Дели заказал шесть танкеров с этим видом топлива.

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