Экономист из США Альхаджи заявил, что потолок цен на нефть из РФ дорого обойдется Западу

Американский экономист и эксперт в области энергетики Анас Альхаджи предупредил страны «Большой семерки» (G7) о серьезных последствиях введения предельной цены на нефть из России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение «теоретического» потолка цен на российскую нефть?» — задался он вопросом.

Альхаджи отметил, что в данной ситуации больше всего пострадают американские и европейские налогоплательщики, так как их расходы вырастут из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей.

Экономист также указал на то, что для введения верхнего лимита цен страны G7 будут вынуждены нанять 87 тыс. инспекторов, которые, в свою очередь, будут следить, чтобы каждый документ был заполнен правильно, а каждая банковская сделка соответствовала требованиям.

Ранее заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что российский газ сейчас является одним из самых дешевых как в Европе, так и в мире, и причин для ограничения цен на него у государств ЕС в данный момент нет.