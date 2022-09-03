В Белоруссии оценили экспорт продовольствия в 2022 году на уровне $8 млрд

Министр сельского хозяйства Белоруссии Игорь Брыло заявил, что экспорт продовольствия республики в 2022 году впервые может приблизиться к уровню в $8 млрд, пишет агентство БелТА.

«В этом году мы планируем впервые в истории приблизиться к $8 млрд», — сказал глава Минсельхоза.

Он уточнил, что в 2021 году Белоруссия получила от продажи продовольствия за границу $6,7 млрд. С января по июль 2022 года страна уже получила $4,4 млрд экспортной выручки.

Брыло добавил, что Минск увеличил экспорт продукции в Россию, страны СНГ, Азии, Африки, Океании.

В конце июля Брыло заявлял, что страна не планирует продавать иностранным государствам зерно. По его словам, первостепенная задача — обеспечить этими плодами хлебных злаков представителей белорусского животноводство и производителей продуктов питания для людей.

Накануне пресс-служба российского Минсельхоза сообщила, что Москва с июля по декабрь 2022 года готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна в рамках договоренностей с ООН.