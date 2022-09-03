Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Эксперт из США Альхаджи предупредил о последствиях введения потолка цен... 19:39
Михалков объяснил популярность «Холопа» потребностью к справедливости... 19:38
У побережья Батуми начали строить остров и два полуострова для туристов 19:32
«Реал» с минимальным счетом обыграл «Бетис» в матче Ла... 19:31
«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»... 19:21
Андрей Денисов завершил работу в качестве российского посла в Китае 19:20
В Евросоюзе заявили о готовности к полному прекращению поставок российского... 19:19
Haval представит в 2022 году две новые модели 19:18
В Польше заявили, что решают проблемы с импортом угля, транспортируя его... 19:13
Bloomberg: Россия, КНР и Иран медленно объединяются против США 19:05

Во Франции могут продлить режим удаленной работы из-за энергокризиса

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Во Франции рабочая группа правительства планирует рассмотреть инициативу Минтруда по продлению режима удаленной работы еще на один год в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщила газета Le Parisien, передает ТАСС.

Продление дистанционной работы на 2023 год поможет сократить потребление энергии в контексте нынешнего кризиса, в частности, предприятия смогут сэкономить за счет уменьшения трат электричества на обогрев и освещение зданий, говорится в статье.

«Это одна из мер, предлагаемых предприятиям правительственной рабочей группой с тем, чтобы задействовать все возможности экономии», — отмечает Le Parisien.

Продлить режим «удаленки» могут с началом зимнего сезона, считают в газете.

Как считает вице-президент Конфедерации малых и средних предприятий (CPME) Эрик Шеве, предприниматели «охотно рассмотрят проект, если им будет предоставлено право голоса». При этом профсоюзы, как подчеркивается в статье, отнеслись к этой инициативе сдержанно, так как не все работники могут согласиться работать у себя дома без финансовой компенсации расходов на электричество.

Le Parisien добавила, что тарифы на отопление и электричество растут во Франции, несмотря на механизмы сдерживания цен.

Ранее сообщалось, что французские власти планируют сохранить систему ограничения роста тарифов в 2023 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть