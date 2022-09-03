Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о невозможности обеспечить страну газом без России

Без импорта российского природного газа физически невозможно обеспечить потребности Венгрии в топливе. Об этом глава МИД республики Петер Сийярто заявил сербскому информационному агентству Tanjug во время посещения Белграда с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.

«Мы покупаем газ у России, не потому что хотим отправить некий сигнал политической поддержки, мы покупаем его потому, что такова реальность региона. <...> Речь идет о математике и физике, а не идеологии, если вам требуется 8,5 миллиарда кубических метров импортного газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа», — заявил венгерский министр.

По его словам, Будапешт вынужден получать газ исключительно через трубопровод, у страны нет возможности «транспортировать газ в рюкзаке или поездом». В связи с этим страна не может исключить Россию в качестве поставщика топлива.

На этой неделе Сийярто заявил, что страна подписала договор с «Газпромом» о поставке с 1 сентября по 5,8 млн кубов газа в день сверх контракта. Топливо будут отправлять через «Турецкий поток» и Сербию.