В российских магазинах стало много заменителей колы после ухода с рынка Сoca-Cola

Послу ухода из России популярной марки безалкогольных напитков Coca-Cola на полках магазинов появилось много заменяющих ее брендов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследовательской компании NielsenIQ.

По данным аналитиков, в 2021 году в России продавалось 169 марок газированных напитков, во вкусе которых была кола. В период с января по июль 2021 года их число выросло до 186 брендов.

По данным NielsenIQ, в торговых сетях появляется все больше локальных брендов газировки. Это происходит из-за того, что число зарубежных брендов становится все меньше, а доля российских постоянно увеличивается. В июле 2022 года доля локальных брендов в продажах составила 25%, в то время как годом ранее за аналогичный период она была на уровне 15,8%.

Некоторые представители ретейла отметили, что число российских брендов со вкусом колы не выросло. Кроме того, у некоторых есть поставки Coca-Cola и Pepsi в банках и бутылках в объемах 0,2–0,33 л производства разных европейских стран. Кроме того, есть предложения по поставкам из Казахстана, Узбекистана и Турции. При этом в Минсельхозе заверили, что в России достаточно мощностей, чтобы удовлетворить внутренний спрос, а уход западных брендов дает шанс для российских предприятий занять освободившиеся ниши.

11 августа в отчете Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) сообщалось, что компания за первые шесть месяцев 2022 года потеряла чуть более $195 млн из-за прекращения продаж напитков Coca-Cola на территории России.