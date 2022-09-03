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США рассматривают варианты ограничения инвестиций в технологические компании Китая

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Depositphotos

США обдумывают возможные варианты ограничения инвестиций в китайские технологические компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, указ о данных мерах может подписать в ближайшие месяцы президент США Джо Байден. Также есть вероятность введения отдельных мер против приложения TikTok.

Кроме того, американское министерство торговли может ввести дополнительные ограничения на чипы, которые используются в системах искусственного интеллекта.

Как отметил другой источник Bloomberg, данные ограничения являются частью более масштабной политики США. Одновременно с перечисленными шагами Белый дом и Конгресс обсуждают введение законодательства, которое бы обязывало компании раскрывать информацию о планируемых инвестициях в определенные китайские предприятия.

При этом рассматривается возможность разработки системы, которая бы позволила правительству напрямую блокировать инвестиции.

Ранее Белый дом продлил тарифы на импорт китайской продукции, введенные при экс-президенте США Дональде Трампе.

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